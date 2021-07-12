ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Північний потік-2": позиція Німеччини залишається незмінною

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 12 липня 2021 13:51
"Північний потік-2": позиція Німеччини залишається незмінною Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Позиція уряду Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" залишається незмінною. Вона також відома всім сторонам, в тому числі, що стосується політичних аспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finanzen.net.

Як заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, обговорення з американською стороною з приводу "Північного потоку-2" тривають.

"Це бізнес-проект і позиція Німеччини відома в тому, що стосується політичних аспектів проекту", - зазначив він і уточнив, що позиція німецької сторони не змінилася.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина видала всі дозволи на будівництво " Північного потоку-2".

Його планують завершити вже в серпні.

Українська сторона виступає проти нього, оскільки побоюється, що це дозволить Росії скоротити обсяги транзиту газу до Європи через її територію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Германия Північний потік-2
NEWS
В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку
В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою