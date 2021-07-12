"Північний потік-2": позиція Німеччини залишається незмінною
Позиція уряду Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" залишається незмінною. Вона також відома всім сторонам, в тому числі, що стосується політичних аспектів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finanzen.net.
Як заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, обговорення з американською стороною з приводу "Північного потоку-2" тривають.
"Це бізнес-проект і позиція Німеччини відома в тому, що стосується політичних аспектів проекту", - зазначив він і уточнив, що позиція німецької сторони не змінилася.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина видала всі дозволи на будівництво " Північного потоку-2".
Його планують завершити вже в серпні.
Українська сторона виступає проти нього, оскільки побоюється, що це дозволить Росії скоротити обсяги транзиту газу до Європи через її територію.