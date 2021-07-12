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"Северный поток-2" через десять лет хотят использовать для транспортировки водорода

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Берлин, Понедельник 12 июля 2021 11:51
"Северный поток-2" через десять лет хотят использовать для транспортировки водорода Фото: через "Северный поток-2" хотят транспортировать водород (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Через газопровод "Северный поток-2" хотят транспортировать водород. Это может быть возможно через 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова директора проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига в интервью Handelsblatt.

По его словам, материально-технические испытания все еще продолжаются, но на данный момент работа компаний, которые занимаются испытаниями и сертификацией, затруднены из-за угрозы санкций.

"Мы определили очень четкую цель - через десять лет "Северный поток 2" будет готов к транспортировке водорода. Многообещающие предварительные исследования уже проведены", - сказал он.

Варинг считает, что не позднее чем через десять лет будет возможно добавлять водород в одну или обе линии и таким образом транспортировать его.

Напомним, строительство "Северного потока-2" планируют завершить в августе.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал приемлемую для Украины гарантию для запуска "Северного потока-2".

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Северный поток-2
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