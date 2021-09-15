UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Северный поток-2": поставки газа не начнутся с 1 октября

Автор: Юлия Бойко

Российский газопровод "Северный поток-2" не начнет прокачку природного газа с 1 октября 2022 года. Немецкая сторона только получила заявку на его сертификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", - прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер информацию о том, что поставки могут начаться уже в следующем месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января.

Немецкий канцлер Ангела Меркель в очередной раз выступила в поддержку этого газопровода, но требует гарантий транзита газа через Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромСеверный поток-2