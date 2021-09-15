"Північний потік-2": поставки газу не почнуться з 1 жовтня

Російський газопровід "Північний потік-2" не розпочне прокачування природного газу з 1 жовтня 2022 року. Німецька сторона тільки отримала заявку на його сертифікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Ні. 1 жовтня поставки ще не почнуться", - прокоментував глава "Газпрому" Олексій Міллер інформацію про те, що поставки можуть початися вже в наступному місяці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина прийме рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" не пізніше 8 січня.
Німецький канцлер Ангела Меркель в черговий раз виступила на підтримку цього газопроводу, але вимагає гарантій транзиту газу через Україну.