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Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину

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Германия, Суббота 11 сентября 2021 18:14
Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке "Северного потока-2". Однако она подчеркнула важность сохранения Украины транзитной страной российского газа после 2024 года, когда закончится срок соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера во время ее совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы действительно обсудили энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком-2 ". Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту (газа - ред.)",- сказала Меркель.

По ее словам, соглашение ФРГ с США нацелено именно на то, чтобы не допустить выхода Украины из списка транзитеров газа.

Меркель отметила, что озвучила в Варшаве позицию Берлина по данному вопросу и подчеркнула, что ее страна поддерживает газопровод.

"Мы сказали, что поддерживаем" Северный поток - 2 ", - добавила канцлер.

В итоге Меркель резюмировала, "есть обязательства России, что после 2024 года газ будет транспортироваться через Украину, чтобы не произошло гибридной войны в сфере энергетики".

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Ангела Меркель Северный поток-2 Нафтогаз Украины
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