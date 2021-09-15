В РФ отреагировали на рост цен на газ в Европе. Говорят, что сбалансирует "Северный поток-2"
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
В России отреагировали на рост цен на газ в Европе. В Кремле заявили, что ситуацию сбалансирует запуск газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
По его словам, скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" сбалансирует цены на газ в Европе.
"Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке", - сказал он.
Напомним, цены на газ в Европе превысили 900 долларов.
Отметим, у Путина заявили, что цены на газ в Европе не влияют на стоимость транзитного газа.