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В РФ отреагировали на рост цен на газ в Европе. Говорят, что сбалансирует "Северный поток-2"

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Москва, Среда 15 сентября 2021 13:50
В РФ отреагировали на рост цен на газ в Европе. Говорят, что сбалансирует "Северный поток-2" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России отреагировали на рост цен на газ в Европе. В Кремле заявили, что ситуацию сбалансирует запуск газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

По его словам, скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" сбалансирует цены на газ в Европе.

"Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке", - сказал он.

Напомним, цены на газ в Европе превысили 900 долларов.

Отметим, у Путина заявили, что цены на газ в Европе не влияют на стоимость транзитного газа.

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