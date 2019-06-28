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"Газпром" подтвердил планы построить "Северный поток-2" до конца года

Новости » Экономика    28.06.2019 - 16:31
"Газпром" подтвердил планы построить "Северный поток-2" до конца года
Фото: Северный поток (gazprom.ru)

Миллер утверждает, что точка невозврата в проекте пройдена

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил намерение завершить строительство газопровода "Северный поток-2" в конце 2019 года. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают российские СМИ.

Миллер напомнил, что построены уже 1482 км "Северного потока 2", или 64,4% трассы магистрали, работы идут по графику.

"Капитальные затраты по финансированию выполнены более чем на 80%. Точка невозврата по данному проекту давным-давно пройдена. Проект будет реализован. Нет никаких правовых возможностей для того, чтобы проект "Северный поток 2" остановить", - сказал Миллер.

Он также сообщил, что Nord Stream-2 (оператор газопровода "Северный поток 2") Maттиас Варниг ведет переговоры с датскими регуляторами по прокладке трубопровода в водах Дании. По его словам, переговоры могут завершиться до конца дня 28 июня.

"Отсутствие разрешения Дании еще пока не является критическими 130 км. На этом участке работы будут выполнены максимум всего за 5 недель", - добавил Миллер.

Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2".

Ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину и уложено более 1,1 тыс. км газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта.

 

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Новости Украины Алексей МиллерГазпромСеверный поток-2
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