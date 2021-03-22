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Завершение "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны России, - Шмыгаль

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 05:53
Завершение "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны России, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Европа не заинтерисована в завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Это усилит агрессию со стороны России.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt, которое выйдет 22 марта, пишет DW.

По словам Шмыгаля, "если "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине".

"Это не может совпадать с интересами ЕС", - сказал Шмыгаль

Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год.

Напомним, власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

В МИД Украины также заявили, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" начнет новый виток информационной, гибридной агрессии России против Украины.

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