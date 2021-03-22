Завершение "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны России, - Шмыгаль
Европа не заинтерисована в завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Это усилит агрессию со стороны России.
Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt, которое выйдет 22 марта, пишет DW.
По словам Шмыгаля, "если "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине".
"Это не может совпадать с интересами ЕС", - сказал Шмыгаль
Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год.
Напомним, власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".
В МИД Украины также заявили, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" начнет новый виток информационной, гибридной агрессии России против Украины.