"Северный поток-2": Германия рассматривает возможность ответных санкций против США

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на дополнительные санкции США. Вариант рассмартивают на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно внутреннему документу Министерства экономики и энергетики ФРГ, говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям.

По словам германских официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит численность американских войск в Германии, поскольку она поддерживает строительство газопровода с Россией.

Напомним, 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".

Однако в немецкой правительственной коалиции раскритиковали намерение США вести новые санкции против "Северного потока-2".