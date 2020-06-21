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США сокращают военный контингент в Германии из-за поддержки России Берлином

Новости » Политика     21.06.2020 - 06:01
США сокращают военный контингент в Германии из-за поддержки России Берлином
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп заявил, что не будет защищать от России Германию, которая хочет проложить российский газопровод

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит численность американских войск в Германии, поскольку она поддерживает строительство газопровода с Россией. Также, по мнению Трампа, Берлин недостаточно средств тратит на оборону.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп вспомнил предыдущий спор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором он настаивал на более существенных расходах на оборону страны в качестве члена Североатлантического альянса (НАТО).

"Мы должны защитить Германию от России, но Германия платит России миллиарды долларов за энергию, поступающую из трубопровода, совершенно нового трубопровода... Извините, как это работает?", - возмутился американский лидер.

Эти слова он произнес с трибуны на своем первом политическом митинге с момента пандемии коронавируса в США. Митинг состоялся в Талсе, штат Оклахома.

Говоря о российском трубопроводе, президент США имел ввиду проект Nord Stream 2, принадлежащий российскому "Газпрому". Трамп оказывал давление на Берлин, чтобы он отказался от проекта. Но Германия ответила, что, скорее всего, не сможет его заблокировать. Строительство продвигается вперед.

Напомним, 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2".

Однако в немецкой правительственной коалиции раскритиковали намерение США вести новые санкции против "Северного потока-2".

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины НАТОГерманиягазопровод
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