"Северный поток-2" через десять лет хотят использовать для транспортировки водорода

Через газопровод "Северный поток-2" хотят транспортировать водород. Это может быть возможно через 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова директора проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига в интервью Handelsblatt .

По его словам, материально-технические испытания все еще продолжаются, но на данный момент работа компаний, которые занимаются испытаниями и сертификацией, затруднены из-за угрозы санкций.

"Мы определили очень четкую цель - через десять лет "Северный поток 2" будет готов к транспортировке водорода. Многообещающие предварительные исследования уже проведены", - сказал он.

Варинг считает, что не позднее чем через десять лет будет возможно добавлять водород в одну или обе линии и таким образом транспортировать его.