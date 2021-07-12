"Північний потік-2" через десять років хочуть використовувати для транспортування водню

Через газопровід "Північний потік-2" хочуть транспортувати водень. Це може бути можливо через 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова директора проектної компанії Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга в інтерв'ю Handelsblatt .

За його словами, матеріально-технічні випробування все ще тривають, але на даний момент робота компаній, які займаються випробуваннями і сертифікацією, ускладнені через загрозу санкцій.

"Ми визначили дуже чітку мету - через десять років "Північний потік 2" буде готовий до транспортування водню. Багатообіцяючі попередні дослідження вже проведені", - сказав він.

Варінг вважає, що не пізніше ніж через десять років буде можливо додавати водень в одну або обидві лінії і таким чином транспортувати його.