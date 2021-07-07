ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Витренко назвал приемлемую для Украины гарантию для запуска "Северного потока-2"

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 16:39
Витренко назвал приемлемую для Украины гарантию для запуска "Северного потока-2" Фото: Юрий Витренко, глава "Нафтогаза "(УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал приемлемую для Украины гарантию для запуска российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Евросоюз должен гарантировать сохранение транзита газа через территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Витренко на форуме "Украина 30".

"Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину... Мы не хотим еще один Будапештский меморандум. Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с "Газпромом", - сказал он.

По словам главы "Нафтогаза", такое требование Украины связано с тем, что российский "Газпром" - это большое количество рисков, поскольку Россия очень часто не соблюдает контрактные обязательства.

В то же время Витренко подчеркнул, что российский проект "Северный поток-2" - это вопрос не экономики, а безопасности и политики.

"Северный поток-2" - газопровод, который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Украина выступает против этого газопровода, так как он ставит под угрозу транзит российского газа через украинскую территорию. Если Россия откажется от транзита, это станет угрозой для экономики и безопасности Украины.

Напомним, до этого глава украинского МИД Кулеба рассказал, какие компенсации потребует Украина в случае запуска "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий Витренко газопровод гарантии Северный поток-2
NEWS
Стрельба в Киеве: все подробности
Стрельба в Киеве: все подробности
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине