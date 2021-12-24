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"Северный поток-2" будет готов к работе до конца 2021 года, - Новак

Автор: Мария Кучерявец

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца этого года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", - сказал Новак.

Отметим,в пятницу, 17 декабря началось заполнение газом второй нитки трубопровода "Северный поток-2".

Напомним, недавно в РФ назвали срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску.

Добавим, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко допускает, что российский газопровод "Северный поток-2" не запустится никогда, а лучший вариант для "Газпрома" - запуск - осенью следующего года.

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Северный поток-2Газ