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Витренко допустил, что "Северный поток-2" не запустят никогда

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 11:13
Витренко допустил, что "Северный поток-2" не запустят никогда Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко допускает, что российский газопровод "Северный поток-2" не запустится никогда. Лучший вариант для "Газпрома" - запуск - осенью следующего года.

Об этом Витренко сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Витренко, до этого в НАК считали, что самый негативный сценарий для Украины, если газопровод запустится в мае 2022 года.

"Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запуститься до конца первого полугодия", - сказал он.

По его словам, лучший вариант для "Газпрома" - это запуск к осени.

"При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - добавил Витренко.

Напомним, Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Германии (Bundesnetzagentur) исключает сертификацию "Северного потока-2" в первой половине 2022 года.

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Северный поток-2 Нафтогаз Украины
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