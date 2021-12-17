Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока-2"

В пятницу, 17 декабря началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". Оно осуществляется аналогично процедуре заполнения первой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2 AG.

"17 декабря началась процедура заполнения газом второй нитки газопровода "Северный поток-2". Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нить будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - говорится в сообщении.

Указано, что предварительно по второй нити были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - добавляют в пресс-службе.