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Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока-2"

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Пятница 17 декабря 2021 13:11
Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока-2" Фото: началось заполнение газом второй нити "Северного потока-2" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, 17 декабря началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". Оно осуществляется аналогично процедуре заполнения первой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2 AG.

"17 декабря началась процедура заполнения газом второй нитки газопровода "Северный поток-2". Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нить будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - говорится в сообщении.

Указано, что предварительно по второй нити были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - добавляют в пресс-службе.

Отметим, что заполнение первой нити газопровода "Северный поток-2" началось еще в октябре.

Напомним, как сообщил источник РБК-Украина, сценарий с досрочным запуском "Северного потока-2" не удастся реализовать. Сертификация газопровода может затянуться к осени следующего года.

Также стало известно, что при дальнейшей эскалации у украинских границ трубопровод "Северный поток-2" больше не может быть подключен к сети. Такое может произойти и с "Северным потоком-1".

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Северный поток-2
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