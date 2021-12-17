Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока-2"
В пятницу, 17 декабря началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". Оно осуществляется аналогично процедуре заполнения первой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2 AG.
"17 декабря началась процедура заполнения газом второй нитки газопровода "Северный поток-2". Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нить будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - говорится в сообщении.
Указано, что предварительно по второй нити были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - добавляют в пресс-службе.
Отметим, что заполнение первой нити газопровода "Северный поток-2" началось еще в октябре.
Напомним, как сообщил источник РБК-Украина, сценарий с досрочным запуском "Северного потока-2" не удастся реализовать. Сертификация газопровода может затянуться к осени следующего года.
Также стало известно, что при дальнейшей эскалации у украинских границ трубопровод "Северный поток-2" больше не может быть подключен к сети. Такое может произойти и с "Северным потоком-1".