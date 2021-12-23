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В РФ назвали срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску

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Россия, Четверг 23 декабря 2021 10:37
В РФ назвали срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Ольга Белей

Первая нитка проекта "Северный поток-2" была заполнена техническим газом к 18 октября и уже находится под рабочим давлением, вторая нитка достигнет того же уровня давления до конца этого года. Газопровод "технически" будет готов к запуску на полную мощность в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Российскую газету".

"Первая нитка газопровода "Северный поток-2" уже находится под рабочим давлением, вторая нитка достигнет того же уровня давления до конца этого года", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, в четверг, 23 декабря.

Он также отметил, что "таким образом, газопровод технически будет готов к запуску на полную мощность в ближайшее время".

Стоит отметить, что первую нитку в соответствии с планом и проектными требованиями наполнили так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров.

Напомним, ранее мы сообщали, что аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления.

По второй нитке были уже завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

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Северный поток-2
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