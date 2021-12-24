"Северный поток-2" будет готов к работе до конца 2021 года, - Новак

Фото: "Северный поток-2" может быть готов к концу 2021 года (nord-stream2.com)

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца этого года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".