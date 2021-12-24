"Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця 2021 року, - Новак

Фото: "Північний потік-2" може бути готовим до кінця 2021 року (nord-stream2.com)

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця цього року. А процес його сертифікації може бути завершений у середині 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".