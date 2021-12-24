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"Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця 2021 року, - Новак

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Москва, П'ятниця 24 грудня 2021 11:18
"Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця 2021 року, - Новак Фото: "Північний потік-2" може бути готовим до кінця 2021 року (nord-stream2.com)
Автор: Марія Кучерявець

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця цього року. А процес його сертифікації може бути завершений у середині 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершений у середині 2022 року. Газопровід буде готовий до роботи до кінця цього року. Кабмін сподівається, що газ може піти у середині наступного року", - сказав Новак.

Зазначимо, у п'ятницю,17 грудня почалося заповнення газом другої нитки трубопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, нещодавно у РФ назвали термін готовності обох ниток "Північного потоку-2" до запуску.

Додамо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко допускає, що російський газопровід "Північний потік-2" не запуститься ніколи, а найкращий варіант для "Газпрому" - запуск - восени наступного року.

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Північний потік-2 Газ
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