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В Северной Македонии ввели чрезвычайное положение

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 21:12
В Северной Македонии ввели чрезвычайное положение
Фото: Стево Пендаровски (из открытых источников)

Чрезвычайное положение в стране продлиться 30 дней

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MIA.

Сообщается, что чрезвычайное положение в стране пролиться 30 дней.

"Только что я подписал решение о провозглашении чрезвычайного положения на всей территории страны. Впервые с объявления нашей независимости мы провозгласили чрезвычайное положение, это указывает на то, в какой сложной ситуации (находится) страна. Выборы должны быть отложены и назначены, когда появится возможность", - заявил Пендаровски.

Отметим, по данным Минздрава страны, в Северной Македонии инфицированы коронавирусом 35 человек.

Напомним, также парламент Молдовы одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, с 17 марта чрезвычайное положение из-за коронавируса введено в Приднестровье. Данный режим введен сроком на 19 дней.

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