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В Северной Македонии вспыхнул пожар в больнице: жертвами стали не менее 10 человек

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Северная Македония, Четверг 09 сентября 2021 02:08
В Северной Македонии вспыхнул пожар в больнице: жертвами стали не менее 10 человек Фото: в Северной Македонии вспыхнул пожар в больнице (twitter.com/supportfromks)
Автор: Наталья Скороход

В Северной Македонии вспыхнул сильный пожар в больнице, где лечили пациентов с COVID-19. В результате не менее 10 человек стали жертвами пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MRT.

Пожар в больнице, где лечили больных с коронавирусом, возник в северомакедонском городе Тетово. В результате пожара есть пострадавшие и погибшие.

Все бригады больницы мобилизованы на помощь пострадавшим. Их срочно доставят в Скопье для оказания надлежащей помощи, также мобилизованы бригады клиники.

Мэр Тетово Теута Арифи ранее сообщил, что пожар возник очень быстро и быстро распространился. При этом причина пожара пока неизвестна.

Министр здравоохранения Венко Филипче сообщил в Twitter, что жертвами пожара стали не менее 10 человек и это число может увеличиться.

"В Тетово произошла авария, унесшая несколько человеческих жизней. На данный момент подтверждено, что десять человек погибли в результате пожара, но это число может возрасти. Сегодня очень грустный день, выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям", - говорится в сообщении министра.

Напомним, что в Киеве горело студенческое общежитие. Студенты не пострадали, но сгорели вещи.

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