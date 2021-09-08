В Киеве горело общежитие КНЭУ. Огонь возник в комнате

В Киеве произошел пожар в комнате девятиэтажного общежития Киевского национального экономического университета (КНЭУ) имени Вадима Гетьмана. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр главного управления ГСЧС в Киеве.

Сообщение о пожаре в общежитии КНЭУ поступило дежурному центра главного управления ГСЧС в Киеве 8 сентября около 19:40. На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарных частей.

Прибыв на место спасатели установили, что огонь вспыхнул в одной из комнат на шестом этаже общежития. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

В 20:11 пожар был локализован, а еще через минут - ликвидирован.

Пожар повредил мебель, бытовую технику, оконные рамы, стены и потолок комнаты. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Для ликвидации пожара были задействованы шесть единиц техники и 25 человек.

Фото: в Киеве горело общежитие КНЭУ (facebook.com/DSNSKyiv)