У Північній Македонії спалахнула пожежа в лікарні: жертвами стали не менше 10 осіб

У Північній Македонії спалахнув сильний пожежа у лікарні, де лікували пацієнтів з COVID-19. В результаті не менше 10 осіб стали жертвами пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MRT .

Пожежа в лікарні, де лікували хворих з коронавірусом, виникла в північномакедонському місті Тетово. В результаті пожежі є постраждалі та загиблі.

Всі бригади лікарні мобілізовані на допомогу постраждалим. Їх терміново доставлять в Скоп'є для надання належної допомоги, також мобілізовані бригади клініки.

Мер Тетово Теута Аріфі раніше повідомив, що пожежа виникла дуже швидко і швидко поширилася. При цьому причина пожежі поки невідома.

Міністр охорони здоров'я Венко Філіпче повідомив у Twitter, що жертвами пожежі стали не менше 10 осіб і це число може збільшитися.

"У Тетово сталася аварія, яка забрала кілька людських життів. На даний момент підтверджено, що десять людей загинули в результаті пожежі, але це число може зрости. Сьогодні дуже сумний день, висловлюю свої найглибші співчуття сім'ям", - йдеться в повідомленні міністра.