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В Северной Корее заявили о победе над Covid-19

Фото: Северная Корея заявила о победе над Covid-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Северной Корее уже семь дней подряд не выявляются новые случаи Covid-19. Сообщается, что страна вошла в стадию стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Таким образом, начавшаяся в мае вспышка заболевания, которое власти КНДР называют лихорадкой, как утверждают северокорейские СМИ, была побеждена.

"Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было, и все, кто находился на лечении, выздоровели",— говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Общее число заразившихся Covid-19 власти КНДР не сообщают. Известны лишь официальные данные, что с конца апреля выздоровели 4,77 млн человек, а 74 умерли. Таким образом, коэффициент смертности составляет 0,002%, а это самый низкий показатель в мире. Многие эксперты сходятся во мнении, что значения смертности сильно занижены.

Напомним, в мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

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