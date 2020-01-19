В Северной Корее назначен новый глава МИД

В Северной Корее назначен новый министр иностранных дел - им стал Ли Сон Гвон. Об этом передает агентство NK News.

Отмечается, что он заменил на посту Ри Енг Хо, который возглавлял министерство с 2016 года, имея стаж в сфере внешней политики 38 лет. Информацию сообщили близкие к Пхеньяну источники. При чем они заявляют, что отставка прежнего главы МИД КНДР состоялась чуть больше недели назад.

"Власти народной республики 11 января уведомили иностранные посольства о назначении нового руководителя внешнеполитического ведомства народной республики", - пишет издание.

Ли Сон Гвон ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины.

Сейчас официального подтверждения от КНДР о назначении Ли Сон Гвона нет. Ожидается, что его представят в Пхеньяне 23 января. В этот день состоится традиционное мероприятие для дипломатов, приуроченное к Новому году по лунному календарю.

Напомним, в Северной Корее планируют снять мораторий на испытания ядерного оружия. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, его страна "больше не чувствует моральных обязательств относительно моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет дальнего следования".