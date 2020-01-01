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КНДР не продлит мораторий на испытания ядерного оружия

Новости » Политика     01.01.2020 - 06:54
КНДР не продлит мораторий на испытания ядерного оружия
Фото: ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

По словам ким Чен Ына, его страна больше не чувствует обязательств по мораторию

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times

По словам ким Чен Ына, его страна больше не чувствует моральных обязательств относительно моратория на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие".

По его словам, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона.

РБК-Украина писало, что Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома.

Позже президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждение Северной Кореи о "рождественский подарок", заявив, что Соединенные Штаты "очень успешно справятся с этим".

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Новости Украины ядерное оружиемораторийКим Чен Ын
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