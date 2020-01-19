У Північній Кореї призначений новий глава МЗС

У Північній Кореї призначений новий міністр закордонних справ - ним став Лі Сон Гвон. Про це передає агентство NK News.

Відзначається, що він замінив на посаді Рі Йонг Хо, який очолював міністерство з 2016 року, маючи стаж в сфері зовнішньої політики 38 років. Інформацію повідомили близькі до Пхеньяну джерела. При чому вони заявляють, що відставка колишнього глави МЗС КНДР відбулася трохи більше тижня тому.

"Влада народної республіки 11 січня повідомила іноземні посольства про призначення нового керівника зовнішньополітичного відомства народної республіки", - пише видання.

Лі Сон Гвон раніше обіймав посаду голови Комітету за мирне об'єднання Батьківщини.

Зараз офіційного підтвердження від КНДР про призначення Лі Сон Гвона немає. Очікується, що його представлять у Пхеньяні 23 січня. У цей день відбудеться традиційний захід для дипломатів, приурочений до Нового року за місячним календарем.

Нагадаємо, в Північній Кореї планують зняти мораторій на випробування ядерної зброї. За словами лідера КНДР Кім Чен Ина, його країна "більше не відчуває моральних зобов'язань щодо мораторію на випробування ядерної зброї і балістичних ракет далекого прямування".