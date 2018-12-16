У Північній Кореї можуть відмовитися від денуклеаризації через тиск США

Фото: прапори США та Північної Кореї (колаж РБК-Україна)

КНДР засудила нарощування політичного та економічного тиску з боку США

Північна Корея (КНДР) засудила США за нарощування політичного і економічного тиску і попередила, що Пхеньян може відмовитися від досягнутих домовленостей про денуклеаризацію півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Інституту у справах США при МЗС КНДР, опублікований Центральним телеграфним агентством Кореї.

За словами авторів публікації, "якщо високопоставлені представники адміністрації США вважають, що зможуть змусити відмовитися від ядерної зброї шляхом підвищення інтенсивності санкцій, натиску і галасу навколо прав людини, то, немає більшої помилки, ніж ця".

Наголошується, що це "викличе нікому небажаний результат - закриття назавжди шляху до денуклеаризації на Корейському півострові".

Нагадаємо, Мінфін США в понеділок, 10 грудня, вніс до санкційного списку Північної Кореї трьох високопоставлених партійних діячів КНДР.

Наголошується, що на зустрічі в червні 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій з ядерного роззброєння Корейського півострова.

Раніше повідомлялося, що КНДР готується до можливого візиту міжнародних експертів, які повинні перевірити зачинення ядерного полігону на півночі країни.

Додамо, 23 жовтня уряд Південної Кореї ратифікував угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яку було підписано у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.