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В Северной Каролине горит завод. Есть угроза взрыва

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Уинстон-Сейлем, Вторник 01 февраля 2022 11:14
В Северной Каролине горит завод. Есть угроза взрыва Фото: в Северной Каролине горит завод (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Северной Каролине (США) произошел пожар на заводе. Власти рекомендовали эвакуировать людей в радиусе примерно одного километра от очага из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение властей.

По их данным, план эвакуации рассчитан на двое суток. В зоне эвакуации проживают около 6,5 тысяч человек.

Здание завода обрушилось, пожарные прервали тушение огня из-за большого количества нитрата аммония на предприятии. Информация о причине произошедшего и пострадавших пока не приводится.

Напомним, в январе на химическом заводе в США произошел масштабный пожар.

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