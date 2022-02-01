В Северной Каролине горит завод. Есть угроза взрыва
Фото: в Северной Каролине горит завод (GettyImages)
В Северной Каролине (США) произошел пожар на заводе. Власти рекомендовали эвакуировать людей в радиусе примерно одного километра от очага из-за угрозы взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение властей.
По их данным, план эвакуации рассчитан на двое суток. В зоне эвакуации проживают около 6,5 тысяч человек.
Здание завода обрушилось, пожарные прервали тушение огня из-за большого количества нитрата аммония на предприятии. Информация о причине произошедшего и пострадавших пока не приводится.
Напомним, в январе на химическом заводе в США произошел масштабный пожар.