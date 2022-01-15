На химическом заводе в США произошел масштабный пожар
В американском штате Нью-Джерси произошел масштабный пожар на химическом заводе. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC New York.
Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло на заводе в городе Пассаик, здание загорелось в 03:30 по киевскому времени. Также сообщается, что огонь охватил весь производственный комплекс, а в небо поднялось ядовитое облако дыма.
На данный момент известно об одном пострадавшем пожарном. Городские власти Пассаика обратились к местным жителям с просьбой закрыть окна в домах и по возможности не выходить на улицу.
Напомним, летом 2021 года на западе Германии прогремел мощный взрыв на территории химико-фармацевтического завода Bayer. Тогда взрывное облако было видно за несколько километров, а в результате инцидента погибли несколько человек.
До этого произошла авария на химическом заводе под украинским Ровно, синоптики предупреждали о возможных кислотных дождях.