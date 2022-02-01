У Північній Кароліні горить завод. Є загроза вибуху

У Північній Кароліні (США) сталася пожежа на заводі. Влада рекомендувала евакуювати людей в радіусі приблизно одного кілометра від вогнища через загрозу вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення влади.

За їхніми даними, план евакуації розрахований на дві доби. У зоні евакуації проживають близько 6,5 тисяч осіб.

Будівля заводу обвалилась, пожежники перервали гасіння вогню через велику кількість нітрату амонію на підприємстві. Інформація про причину події і постраждалих поки не наводиться.