В Северной Ирландии задержали подозреваемых во взрыве в Дерри

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Взрыв произошел ночью, 19 января, в городе Лондондерри

В Северной Ирландии полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в совершении теракта в Лондондерри, который произошел вчера, 19 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил представитель полиции Марк Хамилтон, в организации вчерашнего взрыва автомобиля вблизи местного суда подозревается экстремистская группировка "Новая ИРА".

Отмечается, что вчерашний теракт в Дерри осудили все местные политики, в том числе и представители "Шинн Фейн", бывшего политического крыла ИРА.

Напомним, что вчера, 19 января, в центре города Лондондерри (Северная Ирландия) у здания суда произошел взрыв. Городская полиция, опубликовавшая фотографию горящего автомобиля, подозревает, что он мог быть заминирован.

Ранее РБК-Украина писало, что на юго-восточной окрестности Лондона (Великобритания) загорелись автобусы, пожар сопровождался взрывами.

Тогда в Лондонскую пожарную бригаду поступило около 40 звонков о пожаре и взрывах на Фарнборо-Хилл.

Добавим, что в октябре 2018 года на северо-западе Лондона произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина.