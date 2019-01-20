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У Північній Ірландії затримали підозрюваних у вибуху в Деррі

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 19:50
У Північній Ірландії затримали підозрюваних у вибуху в Деррі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Вибух стався вночі, 19 січня, в місті Лондондеррі

У Північній Ірландії поліція затримала двох чоловіків, що підозрюються у вчинені теракту у Лондондеррі, який стався вчора, 19 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив представник поліції Марк Хамілтон, в організації вчорашнього вибуху автомобіля поблизу місцевого суду підозрюють екстремістське угрупування "Нова ІРА".

Зазначається, що вчорашній теракт у Деррі засудили всі місцеві політики, в тому числі й представники "Шинн Фейн", колишнього політичного крила ІРА.

Нагадаємо, що вчора, 19 січня, у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрює, що він міг бути замінований.

Раніше РБК-Україна писало, що на південно-східній околиці Лондона (Великобританія) загорілися автобуси, пожежа супроводжувався вибухами.
Тоді в Лондонську пожежну бригаду надійшло близько 40 дзвінків про пожежу та вибухи на Фарнборо-Хілл.

Додамо, що в жовтні 2018 року на північному заході Лондона стався вибух в житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка.

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Новини України ВеликобританияСеверная ИрландияТерактВибух
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