В Северной Ирландии арестовали четырех подозреваемых в убийстве журналистки

Фото: погибшая журналистка Лира Макки (REUTERS)

Задержания произошли после обысков в четырех домах

В Северной Ирландии полицейские задержали еще четырех человек, подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки во время беспорядков в Лондондерри. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на руководителя группы детективов Джейсона Мерфи.

"Детективы, которые расследуют убийство журналистки Лиры Макки, задержали в Северной Ирландии четыре человека, среди которых двое подростков", - говорится в сообщении.

Как сообщается, одному из задержанных всего 15 лет, другим 18, 38 и 51.

По словам Мерфи, задержания произошли после обысков в четырех домах.

На данный момент задержанных допрашивают правоохранители. Мерфи также поблагодарил людей за помощь следствию, ведь более 140 неравнодушных обратились к детективам с видеоматериалами и другими деталями, связанными с убийством журналистки.

Напомним, в Лондондерри накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых погибла журналистка. 29-летняя журналистка Лира Макки погибла в результате выстрела.

Позже полиция арестовала подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки. В ходе расследования были арестованы двое мужчин, которые подозреваются в убийстве журналистки во время беспорядков. Детективы следственной команды арестовали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет.