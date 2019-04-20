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В Северной Ирландии арестовали подозреваемых в убийстве журналистки

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 11:14
В Северной Ирландии арестовали подозреваемых в убийстве журналистки
Фото: погибшая журналистка Лира Макки (REUTERS)

Журналистка погибла в результате стрельбы во время беспорядков

Правоохранители Северной Ирландии арестовали подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки во время беспорядков в Лондондерри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным полицейской службы Северной Ирландии, в ходе расследования были арестованы двое мужчин, которые подозреваются в убийстве журналистки во время беспорядков.

"Детективы следственной команды арестовали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет, согласно закону о терроризме, в связи с убийством (Лиры Макки - ред.)", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондондерри накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года вспыхнули массовые беспорядки. В результате стрельбы погибла журналистка Лира Макки. Полиция рассматривает убийство журналистки как террористический акт.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Лондондерри возле здания суда произошел взрыв. Тогда инцидент обошелся без пострадавших, но, по данным полиции, автомобиль был заминирован.

Отметим, в последние месяцы в разделенной на протестантскую и католическую общины провинции Ольстер повысилась активность радикальных сил. Предполагается, что это может дестабилизировать обстановку в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе с Великобританией и Ирландией.

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