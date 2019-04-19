В Северной Ирландии в массовых беспорядках погибла журналистка

Фото: беспорядки в Северной Ирландии (twitter.com/NI_Union)

Беспорядки в Северной Ирландии активизировались перед годовщиной Пасхального восстания

В Лондондерри (Северная Ирландия) накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года вспыхнули массовые беспорядки, в результате стрельбы погибла журналистка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, сообщается о гибели 29-летней журналистки, которая освещала беспорядки в Лондондерри. Также сообщается, что она погибла в результате выстрела.

Отметим, накануне католической Пасхи в Северной Ирландии активизируются сторонники воссоединения с Ирландией. В этом году так называемые "диссиденты" в нескольких районах Лондондерри жгли автомобили и вступали в столкновения с полицией.

На данный момент полиция рассматривает убийство журналистки как террористический акт.

Напомним, в феврале в Лондондерри возле здания суда произошел взрыв. Тогда инцидент обошелся без пострадавших, но, по данным полиции, авто было заминировано.

Отметим, в последние месяцы в разделенной на протестантскую и католическую общины провинции Ольстер повысилась активность радикальных сил. Предполагается, что это может дестабилизировать обстановку в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе с Британией, и Ирландией.