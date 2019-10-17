На Северном мосту частично ограничат движение

Ограничения будут действовать 19 и 20 октября
В Киеве на два дня частично ограничат движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, на Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром работы будут проводиться в сторону Троещины. А после обеда - наоборот, в сторону "Почайне".
Таким образом, движение ограничат:
"В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.