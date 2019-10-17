На Северном мосту частично ограничат движение

В Киеве на два дня частично ограничат движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром работы будут проводиться в сторону Троещины. А после обеда - наоборот, в сторону "Почайне".

Таким образом, движение ограничат:

с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины);

с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону станции метро "Почайна").

"В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на две ночи ограничат движение автотранспорта на Дарницкой площади. Таким образом, в ночь против 19 октября будут перекрыты выезд из Харьковского шоссе на проспект Гагарина и выезд с улицы Соборности на проспект Гагарина. В ночь на 20 октября будут перекрыт проезд с проспекта Гагарина на проспект Мира и проспект Соборности.

Кроме того, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.