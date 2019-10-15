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В Киеве на Дарницкой площади ограничат движение

Новости » Общество    15.10.2019 - 16:47
В Киеве на Дарницкой площади ограничат движение
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ограничение будет действовать ночью 19 и 20 октября

В Киеве на две ночи ограничат движение транспорта на Дарницкой площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение будет действовать с 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября по 9:00 20 октября. В это время будет проводиться кладка верхнего слоя асфальта.

Таким образом, в ночь против 19 октября будут перекрыты выезд из Харьковского шоссе на проспект Гагарина и выезд с улицы Соборности на проспект Гагарина. В ночь на 20 октября будут перекрыт проезд с проспекта Гагарина на проспект Мира и проспект Соборности.

"Также вероятно ограничения движения ночью 21 октября, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В Киеве на Дарницкой площади ограничат движениеНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

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