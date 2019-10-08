В Киеве ограничат движение на Южном мосту

Фото: ремонтные работы на Южном мосту (kyivcity.gov.ua)

Движение на мосту будет ограничено до конца октября

В Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодормост".

Сообщается, что ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва на эстакаде Южного мостового перехода. Ремонтные работы должны продлиться до конца октября.

"Специалисты работают на третьей и частично второй полосах движения в направлении левого берега. При благоприятной погоде работы должны завершить до конца октября. КП "Киевавтодормост" извиняется за неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее из-за ремонтных работ на Южном мосту было ограничено движение в ночь с 29 на 30 сентября. Тогда на мосту проводились ремонтные работы водоотводного лотка на участке дороги в сторону левого берега.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Киеве произошел обрыв троллейбусной контактной линии на улице Сечевых Стрельцов. В результате аварии перестали работать троллейбусы с номерами 6, 16, 18.