На Північному мосту частково обмежать рух

Обмеження діятимуть 19 і 20 жовтня
У Києві на два дні частково обмежать рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, на Північному мосту триває поточний ремонт. Роботи виконують у вихідні, щоб менше ускладнювати рух. Більш того, вранці роботи будуть проводитися в бік Троєщини. А після обіду - навпаки, в бік "Почайни".
Як повідомляється, на Північному мосту триває поточний ремонт. Роботи виконують у вихідні, щоб менше ускладнювати рух. Більш того, вранці роботи будуть проводитися в бік Троєщини. А після обіду - навпаки, в бік "Почайні".
Таким чином, рух обмежать:
"У комунальній корпорації вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Києві на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено в зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.