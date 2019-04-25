На Северном мосту частично ограничат движение транспорта

Фото: Северный мост (500px.com/Yegor Morozov)

Ограничения будут действовать с 21:00 26 апреля до 06:00 2 мая

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через речку Десенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, что ограничения будут действовать с 21:00 26 апреля до 06:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту. Движение будет частично ограничено в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столице на Пасху и в поминальные дни городской пассажирский транспорт будет работать дольше. В частности, было предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше.

Также столичный метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля метро откроется на час раньше. Последний поезд из центральных станций отправится около 1:15.