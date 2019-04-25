На Північному мосту частково обмежать рух транспорту

Фото: Північний міст (500px.com/Yegor Morozov)

Обмеження діятиме з 21:00 26 квітня до 06:00 2 травня

У Києві частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Десенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження будуть діяти з 21:00 26 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту. Рух буде частково обмежено у напрямку житлового масиву Троєщина.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці на Великдень і в поминальні дні міський пасажирський транспорт буде працювати довше. Зокрема, було передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту в ніч з 27 квітня на 28 квітня на одну годину і почати роботу 28 квітня на одну годину раніше.

Також столичний метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня працювати на одну годину довше, а 28 квітня метро відкриється на годину раніше. Останній поїзд з центральних станцій відправиться близько 1:15.