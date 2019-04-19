В Киеве на Пасхальные выходные общественный транспорт будет работать дольше

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Метро и наземный общественный транспорт с 27 на 28 апреля будет работать на час дольше, а 28 апреля откроется на час раньше

В Киеве на Пасху и в поминальные дни весь городской пассажирский транспорт будет работать дольше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМДА.

Сообщается, что киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля метро откроется на один час раньше.

Кроме того, предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше. Тем самым будет организована перевозка пассажиров маршрутами, проходящими возле станций метро.

Также планируется увеличить количество транспорта, курсирующего возле мест проведения богослужений. А у самых мест богослужений во время празднования Пасхи ввести дополнительные остановки. В частности, дополнительно планируется привлечь 407 единиц подвижного состава, всего же будет работать 2265 единиц транспорта.

Добавим, подготовлен проект распоряжения КГГА, которым запретят 5 мая парковку автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю и на ул. Кубанской Украины (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

Напомним, выходные в мае позволят украинцам отдохнуть на два дня больше обычного. Так, 1 числа выходной в связи с Днем труда, а 9 мая страна будет отмечать День победы. Стоит отметить, что в апреле Пасха выпадает на 28 число, в воскресенье, поэтому выходной день будет также и 29 числа, в понедельник.