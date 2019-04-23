Метро в Киеве продлит работу в ночь на Пасху

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подземка будет работать на один час дольше

В ночь на Пасху метро в Киеве будет работать на час дольше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена в Facebook.

Кроме того, утром 28 апреля метро начнет работу на один час раньше обычного расписания.

Сообщается, что последний поезд из центральных станций отправится около 1:15. На всех станциях дополнительный час добавляется к обычному времени работы каждой станции, что написаны на входе и в зале станции.

Напомним, завтра, 24 апреля, в центре Киева ограничат работу трех станций метро. В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) перед началом игры возможно ограничение станции "Олимпийская" на вход. После завершения игры возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Ранее сообщалось, что в Киеве на пасхальные праздники общественный транспорт будет работать дольше. В частности, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а утром откроется на час раньше.