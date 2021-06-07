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От "Северного потока-2" до НАТО: у Зеленского рассказали о разговоре с Байденом

Автор: Милан Лелич

Во время сегодняшнего телефонного разговора президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена - был затронут большой спектр вопросов. Лидеры двух государств обсудили как двухстороннюю повестку, так и вопросы безопасности в регионе в целом.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, как сообщил Подоляк, были детально проговорены риски достройки российского газопровода "Северный поток-2".

"Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности. Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток-2" - это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - сказал он.

Представитель Банковой отметил, что Зеленский и Байден также проговорили вопросы обретения Украиной членства в НАТО "как ключевого инструмента резкого усиления своих возможностей по безопасности".

"Не обошли вниманием и детальное обсуждение ситуации на Донбассе и периодические появления там российских попыток эскалации", - добавил Подоляк.

Кроме того, Байден в разговоре с Зеленским, по словам Подоляка, позитивно оценил курс на существенное сокращение присутствия олигархов в украинской политике и экономике.

"Байден пригласил украинского президента в Вашингтон в июле, чтобы как раз обсудить итоги тех саммитов, в которых примет участие Джо Байден в июне. Прежде всего, итоги встречи с Путиным", - резюмировал он.

Напомним, Байден перед встречей с президентом РФ провел телефонный разговор с Зеленским. В ходе разговора Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Как рассказал Зеленский, президент США предложил встретиться в июле после того, как он вернется из Европы.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден