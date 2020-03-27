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Северная Македония стала членом НАТО

Новости » Политика     27.03.2020 - 19:05
Северная Македония стала членом НАТО
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Северная Македония стала 30-ым членом НАТО

Северная Македония сегодня, 27 марта, официально присоединилась к НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео в Twitter.

По словам американского госсекретаря, сегодня Вашингтон получил документ о присоединении Северной Македонии в НАТО. Флаг Северной Македонии 30 марта поднимут над штаб-квартирой НАТО.

"27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО", - заявил Помпео.

Северная Македония стала членом НАТО

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил президента Северной Македонии Стево Пендаровського со вступлением страны в НАТО. Украинский лидер в Twitter выразил надежду, что Украина станет полноправным членом НАТО.

Северная Македония стала членом НАТО

Напомним, ранее сообщалось, что Испания одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Испанский сенат единогласно поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины.

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