Сенат Испании одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО

Фото: парламент Испании (из открытых источников)

Голосование было проведено без физического присутствия членов Сената Испании

Сенат Испании единогласно одобрил протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Western Balkans.

Голосование было проведено без физического присутствия членов из-за вспышки коронавируса.

Министр иностранных дел Никола Димитров поблагодарил Испанию за включение этого вопроса в повестку дня в такой сложный для Европы и Испании момент.

После того, как протокол подпишет король Испании, Северная Македония официально станет последним членом НАТО, ратифицировавшим протокол о вступлении.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Северную Македонию со вступлением в Альянс.

"Сенат Испании только что ратифицировал соглашение о вступлении Северной Македонии в НАТО. При этом все союзники приветствовали прием нашего будущего члена из 30 стран. Поздравляем Северную Македонию", - отметил Столтенберг.

Напомним, Испания была последней страной-членом НАТО, которая не ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в состав Альянса. Ранее в парламенте Северной Македонии проголосовали за ратификацию протокола. Поддержали вступление в НАТО 98 процентов присутствующих депутатов.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, во время которых подтвердил готовность НАТО принять эту страну. Он также заявил, что процесс присоединения Северной Македонии к НАТО происходит по графику.