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Північна Македонія стала членом НАТО

Новини » Політика     27.03.2020 - 19:05
Північна Македонія стала членом НАТО
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Північна Македонія стала 30-им членом НАТО

Північна Македонія сьогодні, 27 березня, офіційно приєдналася до НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео в Twitter.

За словами американського держсекретаря, сьогодні Вашингтон отримав документ про приєднання Північної Македонії до НАТО. Прапор Північної Македонії 30 березня піднімуть над штаб-квартирою НАТО.

"27 березня 2020 року США як депозитарій договору отримали документ про приєднання Республіки Північна Македонія до Північноатлантичного договору, що зробило Північну Македонію 30-м союзником по НАТО", - заявив Помпео.

Північна Македонія стала членом НАТО

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже привітав президента Північної Македонії Стево Пендаровського зі вступом країни в НАТО. Український лідер у Twitter висловив сподівання, що Україна також стане повноправним членом НАТО.

Північна Македонія стала членом НАТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія схвалила протокол про вступ Північної Македонії до НАТО. Іспанський сенат одноголосно підтримав приєднання Північної Македонії до НАТО.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс розгляне можливість додаткової підтримки України.

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