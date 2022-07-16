Северная Македония поддержала предложение ЕС начать переговоры о вступлении

Парламент Македонии требует, чтобы македонский язык был официально признан без всяких оговорок. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет в том, что это гарантировано в предложении ЕС.

Болгария, которая выступила против интеграции Северной Македонии в союз, настаивает на том, чтобы страна признала, что македонский язык имеет болгарское корни и в прошлом у двух народов была общая история.

Евродепутаты требуют, чтобы все двусторонние вопросы обсуждались лично между странами и не были критериями, от которых зависит членство Северной Македонии. Во время выступления в парламенте фон дер Ляйен и премьер Северной Македонии Димитар Ковачески подтвердили это и заявили, что двусторонние вопросы стран не входят в переговоры с Брюсселем.