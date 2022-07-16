RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Північна Македонія підтримала пропозицію ЄС розпочати переговори про вступ

Фото: Північна Македонія підтримала пропозицію ЄС розпочати переговори про вступ (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Парламент Північної Македонії підтримав пропозицію ЄС та готовий врегулювати історичні суперечки з Болгарією, а також почати процес інтеграції до союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Парламент Македонії вимагає, аби македонська мова була офіційно визнана без жодних застережень. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запевняє у тому, що це гарантовано в пропозиції ЄС.

Болгарія, яка виступила проти інтеграції Північної Македонії до союзу, наполягає на тому, аби країна визнала, що македонська мова має болгарське коріння й в минулому у двох народів була спільна історія.

Євродепутати вимагають, аби усі двосторонні питання обговорювались особисто між країнами та не були критеріями, від яких залежить членство Північної Македонії. Під час виступу в парламенті фон дер Ляйєн та прем’єр Північної Македонії Дімітар Коваческі підтвердили це й заявили, що двосторонні питання країн не входять до переговорів із Брюсселем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що парламент Болгарії зняв вето на початок переговорів про вступ до Європейського Союзу Північної Македонії та Албанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакедонияЕвросоюз