Північна Македонія підтримала пропозицію ЄС розпочати переговори про вступ

Парламент Македонії вимагає, аби македонська мова була офіційно визнана без жодних застережень. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запевняє у тому, що це гарантовано в пропозиції ЄС.

Болгарія, яка виступила проти інтеграції Північної Македонії до союзу, наполягає на тому, аби країна визнала, що македонська мова має болгарське коріння й в минулому у двох народів була спільна історія.

Євродепутати вимагають, аби усі двосторонні питання обговорювались особисто між країнами та не були критеріями, від яких залежить членство Північної Македонії. Під час виступу в парламенті фон дер Ляйєн та прем’єр Північної Македонії Дімітар Коваческі підтвердили це й заявили, що двосторонні питання країн не входять до переговорів із Брюсселем.